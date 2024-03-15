39 هدفاً في ختام الجولة الأولى لـ كأس منصور بن زايد لكرة القدم

شهدت منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة حاليا على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، تسجيل 39 هدفا، في 8 مباريات، فيما حافظت 4 فرق على شباكها نظيفة، وهي "مكتب الأمين العام"، و"مكتب شؤون المواطنين والمجتمع"، و"مكتب الشؤون القانونية"، و"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية".

وكانت منافسات الجولة الأولى للبطولة المقامة بمشاركة 16 فريقا، قد اختتمت أمس الخميس.

كما لم تشهد منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى تحقيق أي انتصارات، وذلك بعد تعادل فرقها الـ4، فيما تصدر ترتيب الهدافين ياسر الزهلي لاعب " هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" بـ 3 أهداف.

وأكد ماجد الخلاصي عضو اللجنة الفنية، أن النسخة الحالية من البطولة، شهدت ارتفاعا لافتا في المستوي الفني، لجميع الفرق، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة.

وأوضح الخلاصي، أن نظام البطولة الذي يقام من خلال قرعة الأدوار الإقصائية، يزيد من المنافسات، ويجعل جميع الفرق تعمل على حسم التأهل دون النظر إلى النتائج الأخرى.

وقال : ركزت اللجنة على رفع المستوى الفني من خلال استحداث جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، إضافة إلى جوائز أخرى للمتميزين في ختام البطولة، كما استعانت الفرق بلاعبين أجانب ومن مختلف الجنسيات، وهو ما رفع من قوة المنافسات.

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