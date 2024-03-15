إسرائيل تنفي إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة



قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين هم من أطلقوا النار على جمع من الناس كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات في شمال قطاع غزة ونفى أن يكون جنوده هم من أطلقوا النار على القافلة ودافع عن تصرفاته في الحادث الذي وقع أمس الخميس وقال مسؤولون في غزة إنه أودى بحياة 21 شخصاً.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت في نهاية فبراير حين قُتل عشرات الفلسطينيين وهم ينتظرون شاحنات غذاء في الجزء الشمالي من غزة الذي انقطعت عنه إمدادات المساعدات إلى حد كبير مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية الدائرة منذ خمسة أشهر للقضاء على حركة حماس.

وحملت وزارة الصحة في غزة إسرائيل مسؤولية إطلاق النار ومقتل ثمانية أشخاص آخرين في دوار الكويت أمس الخميس وقالت إن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا في غارة جوية في حادث منفصل وسط قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أجرى تحقيقا أوليا وخلص إلى أن جنوده لم يطلقوا النار.

وقال في بيان "مراجعة أنظمتنا العملياتية وقوات الجيش الإسرائيلي على الأرض وجدت أنه لم تستهدف نيران دبابات، ولا ضربة جوية، ولا نيران مدافع، مدنيين في غزة كانوا عند قافلة المساعدات".

وأضاف أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار حين كان الناس يحصلون على المساعدات من الشاحنات كما دهست الشاحنات عددا من المدنيين.

وسلطت مثل هذه الحوادث الضوء على الظروف الفوضوية التي تصل فيها المساعدات إلى غزة وزادت الضغط على إسرائيل لإدخال مزيد من الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر الذي أصبح الآن خرائب إلى حد كبير.

وقال الجيش إنه يواصل مراجعة الحادث لكنه اتهم حماس، بما أسماه "حملة تشهير" تستهدف تحميل إسرائيل مسؤولية قتل أشخاص ينتظرون الحصول على المساعدات.

ورفضت إسرائيل اتهامات حكومات أجنبية ووكالات إغاثة بأنها أعاقت تدفق الغذاء والإمدادات الأخرى إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسببت في تزايد خطر المجاعة. وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إنه يعتزم "إغراق غزة" بالمساعدات عبر قنوات مختلفة.

وحملت إسرائيل جماعات الإغاثة الدولية مسؤولية عدم توصيل المساعدات وتقول إنها بدأت في ترتيب عمليات التسليم مع مقاولين محليين من القطاع الخاص.

وقالت إن المساعدات التي كانت الحشود تنتظرها أمس الخميس جاءت في قافلة من 31 شاحنة بهدف توزيعها في شمال قطاع غزة، وهي أول منطقة استهدفتها في هجومها حيث يعيش ما بين 250 ألفا و300 ألف شخص وسط الأنقاض.





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