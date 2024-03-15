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بوتين يدلي بصوته عبر الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الروسية

3/15/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بصوته عبر الإنترنت في اليوم الأول من انتخابات رئاسية تغيب عنها المعارضة ويتوقع أن تنتهي بإعادة انتخابه لولاية جديدة من ستة أعوام، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام.

وبدا بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها "شكرا، لقد صوتّم بنجاح".

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