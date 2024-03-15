بوتين يدلي بصوته عبر الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بصوته عبر الإنترنت في اليوم الأول من انتخابات رئاسية تغيب عنها المعارضة ويتوقع أن تنتهي بإعادة انتخابه لولاية جديدة من ستة أعوام، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام.
وبدا بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها "شكرا، لقد صوتّم بنجاح".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN15032024000110011019ID1107983476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.