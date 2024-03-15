مقتل 22 شخصاً في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

قالت السلطات التركية، اليوم الجمعة، إن 22 شخصا على الأقل، بينهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم قبالة سواحل تركيا المطلة على بحر إيجه بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين.

وقال مكتب حاكم ولاية جناق قلعة في بحر إيجه، في بيان، إن عملية بحث تجرى للبحث عن مفقودين تشارك فيها قوارب إنقاذ وطائرات وأكثر من 500 فرد.

وأضاف المكتب أن شخصين على متن القارب تمكنا من السباحة إلى بر الأمان، وأنقذ خفر السواحل التركي اثنين آخرين، لكن العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن القارب لا يزال غير واضح.

كما لم تتضح هويات الضحايا وسبب الحادث.

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