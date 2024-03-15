مقتل 22 شخصاً في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت السلطات التركية، اليوم الجمعة، إن 22 شخصا على الأقل، بينهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم قبالة سواحل تركيا المطلة على بحر إيجه بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين.
وقال مكتب حاكم ولاية جناق قلعة في بحر إيجه، في بيان، إن عملية بحث تجرى للبحث عن مفقودين تشارك فيها قوارب إنقاذ وطائرات وأكثر من 500 فرد.
وأضاف المكتب أن شخصين على متن القارب تمكنا من السباحة إلى بر الأمان، وأنقذ خفر السواحل التركي اثنين آخرين، لكن العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن القارب لا يزال غير واضح.
كما لم تتضح هويات الضحايا وسبب الحادث.
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