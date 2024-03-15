الحرس الوطني يكرم مواطناً أنقذ 6 أشخاص من الغرق



كرم الحرس الوطني - مجموعة حرس السواحل، مواطناً أنقذ 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية كانوا على متن وسيلة بحرية خشبية "لنج" تعرضت للغرق على بعد 20 ميلا بحرياً من ميناء راشد في إمارة دبي.

وأشاد الحرس الوطني بحسن تصرف المواطن وسرعة استجابته لإنقاذ الطاقم.

وكانت مجموعة حرس السواحل، قد تلقت بلاغاً يفيد بغرق القارب، وتمكنت من تحديد موقعه والوصول إليه في دقائق معدودة، وعند الوصول وجدت النوخذة المواطن قد أنقذ الطاقم لقربه من مكان الحدث، وساهم هذا التصرف الأصيل في إنقاذ حياة الطاقم، وهم حاليا بحالة صحية مستقرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز