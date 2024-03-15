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الإمارات.. طقس الغد غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

3/15/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:12؛ وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:29.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 30 20 80 40
دبي 31 21 80 40
الشارقة 31 19 75 40
عجمان 29 20 75 45
أم القيوين 28 18 80 45
رأس الخيمة 32 17 80 45
الفجيرة 28 20 70 35
العـين 33 18 75 35
ليوا 34 17 80 30
الرويس 30 18 85 35
السلع 29 20 85 40
دلـمـا 28 20 85 45
طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 45
أبوموسى 26 22 85 45

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