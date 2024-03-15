هيئة تنمية المجتمع تطلق مبادرة القارئ الصغير

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وفي إطار حملة "رمضان في دبي"، كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق مبادرة "القارئ الصغير" والتي ستقام في مجالس أحياء دبي التابعة للهيئة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتستمر على مدار أيام الشهر الفضيل. وتسعى المبادرة إلى استثمار أيام الشهر الفضيل في تعزيز ارتباط الأطفال بالقرآن الكريم وتحسين قدرتهم على تلاوته وتجويده وتدبّر معانيه بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.

وفي سياق الحملة التي انطلقت هذا العام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وما تشمله من فعاليات مجتمعية متنوعة على مدار الشهر الفضيل، تتضمن المبادرة تخصيص حلقات تلاوة وتجويد للأطفال من الذكور والإناث بحسب عمرهم تُقام في مجالس الخوانيج وأم سقيم ومجلس حتّا، ويشرف عليها نخبة من المقرئين المعتمدين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتسعى لإكساب الأطفال معاني الارتباط بالقرآن الكريم وما يمنحه من مشاعر الراحة والطمأنينة.



وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن المبادرة تأتي حرصاً من هيئة تنمية المجتمع على غرس مفاهيم التعلّم لدى الأطفال، وإكسابهم القدرة على تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح وتعينهم على فهم معانيه، لافتةً إلى أن رمضان هو شهر القرآن وتلاوته من أفضل العبادات التي يجب أن يتدرب عليها الطفل في عمر صغير.

وأوضحت قائلة: "تشكّل مجالس الأحياء منبراً لتأصيل أهم المفاهيم والقيم المجتمعية ولتعليم الناشئة ثقافتنا وتقاليدنا، وتحتفي مجالس أحياء دبي بشهر رمضان حيث تزيّنت مبانيها، وتشغلها بشكل يومي لقاءات وفعاليات منوعة تجسّد معاني الشهر الفضيل. وتعد مبادرة القارئ الصغير إحدى المبادرات التي وجهتها الهيئة لأطفالنا في أعمار مبكرة وفي أعمار يتشوقون فيها للتعرّف على المعاني الروحانية للشهر الفضيل".

وأضافت: "يُشرف على تعليم الأطفال التلاوة والتجويد نخبة من المقرئين المُعتَمَدين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك في إطار تعاوننا المستمر مع الدائرة، حيث سيتولى المشرفون إكساب الأطفال مهارات التلاوة الصحيحة بما يتناسب مع قدراتهم وأعمارهم".

في بيتنا صائم... مبادرة لتشجيع الأطفال على الصيام

وبهدف تشجيع الأطفال الذين يصومون لأول مرة، خصصت الهيئة مبادرة "في بيتنا صائم"، حيث تهدف من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب الصائمين الصغار لحضور جلسات التلاوة بما يساهم في تشجيعهم ومساعدتهم على شغل أوقاتهم في فترة الصيام، حيث سيتم ي نهاية رمضان تكريم الصائمين الصغار الجدد تشجيعا لهم.

ويمكن للراغبين بإلحاق أبنائهم بمبادرة "القارئ الصغير" أو "في بيتنا صائم" التواصل مع هيئة تنمية المجتمع على الرقم المجاني 8002121 لتسجيل اسم الطفل وعمره ومكان سكنه ليتم توزيع الأطفال على المجالس المشاركة.

وتستمر حلقات القارئ الصغير من 15 مارس وحتى 7 أبريل من الساعة الرابعة حتى الخامسة عصراً، بحسب جدول يتم تحديده لكل مجلس للذكور والإناث. وتتضمن فعاليات الهيئة في رمضان مبادرات مخصصة لكافة أفراد الأسرة من النساء وكبار السن والأطفال وفعاليات للجاليات علاوة على الفعاليات الخاصة لأصحاب الهمم.

يُذكر أن حملة " #رمضان_في_دبي " يشرف على تنفيذها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد يكفل أعلى مستويات التنسيق فيما بينها لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.





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