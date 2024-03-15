سيف بن زايد يعزي في وفاة سعيد جمعة النابودة

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة "المغفور له بإذن الله تعالى" سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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