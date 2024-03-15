سيف بن زايد يعزي في وفاة سعيد جمعة النابودة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة "المغفور له بإذن الله تعالى" سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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