الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ برنامجا رمضانيا في باكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 4000 وجبة إفطار صائم في إقليم السند، و5500 في إقليم بلوشستان، وذلك ضمن المشروع الرمضاني الذي تنفذه الهيئة عن طريق مكتبها في باكستان.
كما تم توزيع 2000 سلة غذائية حتى الآن في إقليمي السند وبلوشستان على الأسر المتعففة المحتاجة.
وتواصل الهيئة، تنفيذ برنامج إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية حتى نهاية الشهر الفضيل في باكستان.
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