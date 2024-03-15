Friday, 15 March 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ برنامجا رمضانيا في باكستان

3/15/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 4000 وجبة إفطار صائم في إقليم السند، و5500 في إقليم بلوشستان، وذلك ضمن المشروع الرمضاني الذي تنفذه الهيئة عن طريق مكتبها في باكستان.

كما تم توزيع 2000 سلة غذائية حتى الآن في إقليمي السند وبلوشستان على الأسر ‏المتعففة المحتاجة.

وتواصل الهيئة، تنفيذ برنامج إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية حتى نهاية الشهر الفضيل في باكستان.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15032024000110011019ID1107983470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث