الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ برنامجا رمضانيا في باكستان



وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 4000 وجبة إفطار صائم في إقليم السند، و5500 في إقليم بلوشستان، وذلك ضمن المشروع الرمضاني الذي تنفذه الهيئة عن طريق مكتبها في باكستان.

كما تم توزيع 2000 سلة غذائية حتى الآن في إقليمي السند وبلوشستان على الأسر ‏المتعففة المحتاجة.

وتواصل الهيئة، تنفيذ برنامج إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية حتى نهاية الشهر الفضيل في باكستان.





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