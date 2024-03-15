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برجيل القابضة تسلم مستلزمات طبية بقيمة مليوني درهم وتدشن مشروعاً لأطفال غزة

3/15/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

. أرسلت المساعدات عبر طائرة خاصة وتم تسليمها لوزير الصحة المصري بمطار العريش الدولي
. تم تخصيص منطقة ترفيهية لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش


في إطار مبادرتها المستمرة لمد يد العون للأطفال المصابين من غزة الذين يخضعون للعلاج في مصر، تبرعت برجيل القابضة بمساعدات بقيمة 2 مليون درهم إماراتي (500 ألف دولار أمريكي)، وتعتمد هذه المبادرة على أشهر من الدعم المخصص الذي قدمته المجموعة لتعزيز المرافق الطبية على حدود رفح، وبالإضافة إلى المساعدة الطبية، كشفت برجيل القابضة أيضًا عن مشروع ترفيهي فريد يهدف إلى توفير الترفيه للمرضى الصغار الذين يتعافون في مستشفى العريش.

وتم تسليم المستلزمات الطبية عبر طائرة خاصة من أبوظبي، وكان في استقبالها وزير الصحة والسكان المصري معالي الدكتور خالد عبد الغفار، ومسؤولون في مطار العريش الدولي.

وتضمنت الشحنة أجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ والصدمات، أمراض القلب والعمليات الجراحية الحرجة، آلات التخدير، آلات الأشعة السينية؛ طاولات العمليات، وأجهزة التنفس الصناعية، مصابيح إضاءة للعمليات الجراحية، وأضواء الفحص، أدوات التشخيص، بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية الطبية الأخرى، وتم توزيع المساعدات على المستشفيات والمرافق العاملة على حدود رفح.

وقام معالي خالد عبد الغفار بتوجيه الشكر لشركة برجيل القابضة على الدعم المستمر الذي تقدمه، حيث أشاد قائلاً: "نقدر جهود برجيل القابضة في دعم هذه المهمة الإنسانية، ونثمّن تعاون القطاع الخاص في تعزيز الجهود المشتركة".

جلب البسمة على الوجوه

ويعتبر مشروع برجيل القابضة الترفيهي مخصص للأطفال الصغار من غزة الذين يتعافون في مستشفى العريش، وبموجب المبادرة، تضم المنطقة الترفيهية التي تم إنشاؤها داخل المستشفى منطقة لألعاب الفيديو مصممة خصيصًا للأطفال، إلى جانب منطقة ألعاب مزينة وملونة، مما يخلق بيئة جذابة ومبهجة للمرضى الصغار.


وتعليقًا على الحاجة إلى ضمان الصحة الشاملة والرفاهية لهؤلاء الأطفال وأسرهم، قال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة:“نحن ملتزمون بتعزيز البنية التحتية الطبية في أوقات الأزمات، إن مساهمتنا بالمعدات الأساسية والمواد الطبية موجهة نحو رفع قدرات الرعاية الصحية، وضمان امتلاك المهنيين الطبيين للأدوات اللازمة لإنقاذ الأرواح وتقديم رعاية جيدة للمحتاجين، وتتركز جهودنا المستمرة على تعزيز الصحة العقلية ورفاهية الأطفال."

وزار مسؤولون رفيعو المستوى، بمن فيهم الدكتور خالد عبد الغفار، المنطقة الترفيهية بهدف استعادة الشعور بالحياة الطبيعية لدى الأطفال الذين يواجهون تحديات التعافي.

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