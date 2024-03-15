توقيف أشخاص بعد أعمال تخريب بمراكز اقتراع في روسيا

أوقف 13 شخصا على الأقلّ الجمعة في اليوم الأوّل من الانتخابات الرئاسية في روسيا لقيامهم بأعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

ولم تتّضح بعد الدوافع الكامنة وراء هذه الأفعال ولم يُعرف بعد إن كان الغرض منها الاحتجاج على النظام.



وتطرّقت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية إلى عمليات احتيال محتملة عبر الهاتف، وهي شائعة في روسيا، تنطوي على تقديم مكافآت مالية.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلتهم من أجل المال الذي وعدهم به "أوغاد من الخارج".

وفي سانت بطرسبرغ، القت شابة بزجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع في إحدى المدارس، من دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا، وفق مسؤول محلي. وذكرت وسيلة الإعلام المحلية "فونتانكا" أنه تمّ توقيف الشابة.

وفي موسكو، أوقفت شابة إثر "إضرام النيران" في أحد العوازل، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية.

وأظهر مقطع فيديو تصاعد نيران قبل إخمادها.

وفي موسكو أيضا، أوقفت شابة عشرينية لأنها رشّت "سائلا ملوّنا" على بطاقات اقتراع في صناديق، بحسب بيان لوزارة الداخلية الروسية.

وأفادت الوزارة بأن تحقيقا قد فتح على خلفية "عرقلة ممارسة الحقوق الانتخابية أو عمل اللجان الانتخابية". وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة "قد تصل إلى خمس سنوات"، بحسب السلطات.

وأوقف رجل بالقرب من العاصمة الروسية وامرأة في نوفوسيبيرسك (سيبيريا) وأربعة أشخاص في فورونيج (جنوب غرب) وروستوف وكاراتشاييفو-تشيركيسي في القوقاز على خلفية سكب طلاء في صناديق اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت السلطات أيضا بمحاولات سكب طلاء تلتها عمليات توقيف في منطقة فولغوغراد (جنوب غرب) وشبه جزيرة القرم .

واعتقل شخصان آخران في حادثتين منفصلتين إثر محاولة لإضرام النار في صندوق اقتراع بواسطة زجاجة مولوتوف ومحاولة إشعال مفرقعات في مركز اقتراع، بحسب السلطات الروسية.









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