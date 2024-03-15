Friday, 15 March 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة

3/15/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15032024000110011019ID1107983466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث