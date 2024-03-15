سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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