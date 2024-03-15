غزو النحل يوقف مباراة تنس في بطولة إنديان ويلز فيديو



شهد ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توقفا مؤقتا للعب بسبب "غزو النحل" للملعب واللاعبين.

ونشر حساب البطولة على حسابه في تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، منشورا يعلن تعليق اللعب بسبب "غزو النحل"، مرفقا برمز تعبيري لنحلة.

وتداولت قنوات رياضية فيديو يوثق تجمع النحل فوق الملعب، وحول أجهزة التصوير.

وظهر اللاعب الإسباني، كارلوس ألكاراز، في الفيديو، وهو يحاول التعامل مع النحل بينما كان يخوض مباراة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وسط حالة من الارتباك والضحك من جانب الجمهور.

وتعرض ألكاراز البالغ 20 عاما للدغة على الجبين وأجبر على ترك الملعب بشكل موقت بسبب "غزو النحل" خلال مواجهته في الدور ربع النهائي امام زفيريف، بعد شوطين فقط من انطلاق المباراة، وفقاً لروسيا اليوم

وتوقفت لنحو ساعتين لكنه لم يواجه أي عقبة لتحقيق فوز سهل على حساب الألماني 6-3 و6-1، ليثأر من خسارته أمام زفيريف في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال ألكاراز بعد المباراة:"بالتأكيد هي المباراة الأكثر غرابة التي خضتها في مسيرتي".

وتابع:"اعتقدت أنه كان مجرد عدد قليل منهم، وليس الكثير".

مضيفا:"حاولت الابتعاد عنهم، لكن ذلك كان مستحيلا".

وعاد اللاعبان بعد فترة توقف للاحماء، على الرغم من أن ألكاراز أصر على أن يقوم النحال بإزالة النحل المتجمع حول كرسي اللاعب وأغراضه.

وانطلقت بطولة "بي إن بي باريبا" المفتوحة في حديقة إنديان ويلز للتنس، في الثالث من مارس الجاري وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث وصلت إلى الأدوار ربع النهائية.

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