ماذا قال بايدن عن خطاب شومر بشأن إسرائيل؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى "خطابا جيدا"، الخميس، والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر: "لقد ألقى خطابا جيدا".

وأضاف: "لقد عبّر (شومر) عن مخاوف جدية.. يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين"، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أنه يتعين على إسرائيل إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح"، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف تشاك شومر، في كلمته:" رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.حل الدولتين هو فقط الحل الواقعي والمستدام.أدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار. أدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لغزة. أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها. نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين. تحالف يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر. إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب، يجب على أمريكا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل".

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