سفير الكويت لدى البحرين يؤكد الحرص على دعم مبادرات الطلبة التي تبرز الوجه الحضاري للكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

المنامة - 15 - 3 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة حرص سفارة الكويت على دعم أنشطة الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين ومبادراتهم التي تبرز الوجه الحضاري لبلدنا العزيزة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشيخ ثامر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على إطلاق مجموعة من طلبة الطب الكويتيين في جامعة الخليج العربي بالبحرين حملة توعوية بعنوان (حافظ على بصرك) في أحد المراكز التجارية بالمنامة أمس الخميس وتنتهي اليوم الجمعة برعاية المكتب الثقافي الكويتي في البحرين.

وأضاف الشيخ ثامر أن إطلاق الطلبة الكويتيين الحملة يعكس رقي الفكر والثقافة الإنسانية وما جبل عليه أهل الكويت منذ القدم من حب للخير والبذل والعطاء.

وأشاد بجهود الطلبة في هذه المبادرة وحرصهم على استثمار وقتهم بالأعمال التطوعية لا سيما خلال هذا الشهر المبارك مؤكدا أهميتها في تطوير مهاراتهم الشخصية وغرس قيم التفاني والعمل الجاد والشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين.

وأوضح أن الطلبة والطالبات الدارسين في البحرين يؤكدون كل يوم أنهم خير سفراء في تمثيل بلادهم على أكمل وجه وأنهم عماد المستقبل لبلدنا الغالية.

وأعرب عن شكره لرئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد آل فهيد ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين الدكتور محمد الدغيم واستشاري طب العيون الشيخ الدكتور سعد آل خليفة على تنظيم هذه الفعالية ودعمها والمشاركة فيها.

من جانبه أكد الدكتور الدغيم في تصريح مماثل ل(كونا) حرص المكتب على دعمه غير المحدود لهذه المبادرات الطلابية التي تعطي صورة إيجابية عن الطالب الكويتي وقدراته ومهاراته في تخصصه.

وشدد على اهتمام المكتب بجميع الجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتثقيفه ودعمه المتواصل لها مشيدا بالمستوى المتميز الذي قدمه أبناء الكويت خلال هذه الفعالية.

وأعرب عن شكره للسفير الشيخ ثامر الجابر على الاهتمام والمتابعة الدائمة لكل نشاط طلابي كويتي. (النهاية) خ ن ع / أ م س