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مفوض أممي يحذر من كارثة في حال شن الاحتلال هجوما عسكريا على (رفح) الفلسطينية

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 15 - 3 (كونا) -- حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من "كارثة" في حال شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا على مدينة (رفح) الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها محطة التلفزيون النمساوية الرئيسية (أو آر إف) مع تورك وهو محام نمساوي تحدث خلالها مرة أخرى لصالح "إيقاف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية".
وقال تورك في المقابلة التي جرى بثها اليوم الجمعة عن الهجوم العسكري المحتمل في (رفح) "أنا لا أعرف حتى ما هي الكلمات التي يجب استخدامها وهو أمر لا يمكن تصوره" مشيرا إلى أن 5ر1 مليون شخص يعيشون في مساحة صغيرة في المدينة.
وأضاف تورك ردا على إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل أنه سينقل المدنيين إلى مناطق آمنة قبل الهجوم أن "قطاع غزة يعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم وأنه تم تدمير الشمال على وجه الخصوص إلى حد كبير".
وأوضح أنه "لا يعرف أين بإمكان الناس العثور على الحماية وخاصة أولئك الذين نزحوا بالفعل مرات عدة وأن الأمم المتحدة ليست على علم بخطط الإخلاء هذه ويبدو لي أنه من المستحيل تقريبا تنفيذ شيء كهذا".
وذكر تورك أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة محفوف بالمخاطر للغاية خاصة في الشمال إذ يكاد يكون من المستحيل الحصول على مساعدات إنسانية حقيقية ويعاني السكان من ظروف قاسية".
وشدد على أن "ما يحتاجه قطاع غزة هو المساعدات الإنسانية لكنها لا تصل بالقدر الضروري" متمسكا بانتقاده لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها لا تسمح بإيصال المساعدات بالقدر اللازم.
وفيما يتعلق بتصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بأن "الجوع تم استخدامه سلاحا في حرب غزة" قال تورك إن "سوء التغذية كان بالفعل مشكلة خطرة قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر (الماضي) وحدث تدهور شديد في الأشهر القليلة الماضية ويرى خطر الجوع خاصة في شمال غزة حيث أصبح الوصول إليه صعبا للغاية". (النهاية)

ع م ق / غ ع




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