قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة قوية بين (مانشستر سيتي) و(ريال مدريد) في دور ال8

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 15 - 3 (كونا) -- أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة قوية بين (مانشستر سيتي) حامل اللقب و(ريال مدريد) صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب.
وشملت القرعة للموسم الحالي (2023 - 2024) التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة (نيون) السويسرية اليوم الجمعة ثلاثة أندية إسبانية (ريال مدريد) و(برشلونة) و(أتلتيكو مدريد) وناديين إنجليزيين (مانشستر سيتي) و(أرسنال) إضافة إلى ناديين ألمانيين (بايرن ميونخ) و(بوروسيا دورتموند) وناد فرنسي واحد (باريس سان جيرمان).
وسيلعب (مانشستر سيتي) ضد (ريال مدريد) فيما سيلتقي (بايرن ميونخ) فريق (أرسنال) في حين سيواجه (أتلتيكو مدريد) فريق (بوروسيا دورتموند) ويلعب (برشلونة) ضد (باريس سان جيرمان).
ويلتقي الفائز من مواجهة (مانشستر سيتي) و(ريال مدريد) بالفائز من مواجهة (بايرن ميونخ) و(أرسنال) فيما يواجه المنتصر من (أتلتيكو مدريد) و(بوروسيا دورتموند) الفائز من (برشلونة) و(باريس سان جيرمان) في الدور نصف النهائي من البطولة.
ويلعب ذهاب مباريات الدور ربع النهائي في يومي التاسع والعاشر من إبريل المقبل فيما تجرى مباريات الإياب يومي ال16 وال17 من الشهر ذاته.
وستقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في ال30 من إبريل والأول من مايو والإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه وسيقام النهائي على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية (لندن) في الأول من يونيو القادم. (النهاية)
ا م خ / م ع ح ع
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