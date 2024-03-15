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قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة قوية بين (مانشستر سيتي) و(ريال مدريد) في دور ال8

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 15 - 3 (كونا) -- أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة قوية بين (مانشستر سيتي) حامل اللقب و(ريال مدريد) صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب.
وشملت القرعة للموسم الحالي (2023 - 2024) التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة (نيون) السويسرية اليوم الجمعة ثلاثة أندية إسبانية (ريال مدريد) و(برشلونة) و(أتلتيكو مدريد) وناديين إنجليزيين (مانشستر سيتي) و(أرسنال) إضافة إلى ناديين ألمانيين (بايرن ميونخ) و(بوروسيا دورتموند) وناد فرنسي واحد (باريس سان جيرمان).
وسيلعب (مانشستر سيتي) ضد (ريال مدريد) فيما سيلتقي (بايرن ميونخ) فريق (أرسنال) في حين سيواجه (أتلتيكو مدريد) فريق (بوروسيا دورتموند) ويلعب (برشلونة) ضد (باريس سان جيرمان).
ويلتقي الفائز من مواجهة (مانشستر سيتي) و(ريال مدريد) بالفائز من مواجهة (بايرن ميونخ) و(أرسنال) فيما يواجه المنتصر من (أتلتيكو مدريد) و(بوروسيا دورتموند) الفائز من (برشلونة) و(باريس سان جيرمان) في الدور نصف النهائي من البطولة.
ويلعب ذهاب مباريات الدور ربع النهائي في يومي التاسع والعاشر من إبريل المقبل فيما تجرى مباريات الإياب يومي ال16 وال17 من الشهر ذاته.
وستقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في ال30 من إبريل والأول من مايو والإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه وسيقام النهائي على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية (لندن) في الأول من يونيو القادم. (النهاية)

ا م خ / م ع ح ع




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