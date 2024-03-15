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الشرطة الصومالية: قتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق في (مقديشو)

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 3 (كونا) -- أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة قتل منفذي الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف فندقا قرب القصر الرئاسي بالعاصمة (مقديشو) أمس الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن فرقة من قوات الحرس الرئاسي وقوات الشرطة الوطنية الصومالية طوقت الفندق الذي سيطر عليه مسلحون أمس في هجوم مباغت.
وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من قتل المهاجمين الذين تحصنوا بالفندق الذي يتردد عليه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون من دون أن توضح ما إذا استعادت قوات الأمن السيطرة على الفندق.
وكان مسلحون ينتمون لحركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) داهموا فندق (سيل) في (مقديشو) ما أوقع ستة قتلى و10 جرحى بحسب حصيلة أولية. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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