الشرطة الصومالية: قتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق في (مقديشو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 3 (كونا) -- أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة قتل منفذي الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف فندقا قرب القصر الرئاسي بالعاصمة (مقديشو) أمس الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن فرقة من قوات الحرس الرئاسي وقوات الشرطة الوطنية الصومالية طوقت الفندق الذي سيطر عليه مسلحون أمس في هجوم مباغت.
وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من قتل المهاجمين الذين تحصنوا بالفندق الذي يتردد عليه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون من دون أن توضح ما إذا استعادت قوات الأمن السيطرة على الفندق.
وكان مسلحون ينتمون لحركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) داهموا فندق (سيل) في (مقديشو) ما أوقع ستة قتلى و10 جرحى بحسب حصيلة أولية. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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