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مقررون بالأمم المتحدة يحذرون من تصاعد مقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 15 - 3 (كونا) -- قال مقررون بالأمم المتحدة اليوم الجمعة إن ظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) تشهد ارتفاعا مثيرا للقلق وطالبوا دول العالم بالعمل على مكافحتها منددين في هذا السياق بــ "الظاهرة المنظمة" لحرق المصحف الشريف.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد من مقرري الأمم المتحدة في جنيف أبرزهم المقررة المعنية بحرية الدين والمعتقد نظيلة غني والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أرين خان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام.
وأشار البيان إلى مساهمة بعض الأحزاب والجماعات وبعض الجهات الحكومية الفاعلة في تصاعد التوترات الدينية والممارسات التمييزية ضد الأقليات المسلمة لتحقيق مكاسب سياسية مشيرين إلى التوترات الأخيرة في الهند بشأن "مسجد بابري" التي وصفوها بــ"المقلقة".
ودعا البيان الدول والجهات الدينية الفاعلة إلى الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات للتصدي للانتهاكات وفقا لخطة عمل الرباط المتعلقة بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة أعرب بيان المقررين الأممين عن القلق العميق من الخسائر الكبيرة التي ألحقها الاحتلال الإسرائيلي بالأرواح وأماكن العبادة في قطاع غزة والقيود التي يفرضها على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك.
وحذر البيان من استمرار قوات الاحتلال في رفض السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء خاصة بحلول شهر رمضان المبارك.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ الـ 15 من مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) وشددت في قرار أصدرته بهذا الشأن على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. كما دعت إلى تشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. (النهاية)

ا م خ / ه س ص



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