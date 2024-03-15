ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين المطاطي غرب تركيا إلى 21 شخصا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 15 - 3 (كونا) -- ارتفع عدد الضحايا إلى 21 شخصا اليوم الجمعة من جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية (جناق قلعة) غرب تركيا.
وأوضحت الولاية في بيان لها أنه "وفقا لآخر المعلومات تم انتشال جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال".
وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة بواسطة طائرة مسيرة و18 زورقا ومروحيتين وفرق من الشرطة البحرية ووحدة الإنقاذ الطبي الوطني وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).
وفي وقت سابق اليوم أعلن والي (جناق قلعة) إلهامي أكتاش مصرع 8 أشخاص من جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء (إيجهبات) مشيرا إلى أنه جار العمل بشأن تحديد عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قبل الحادث.
وتواصل السلطات التركية إعلانها بشكل دائم عن عمليات ضبط مهاجرين غير شرعيين وعن عمليات إنقاذ للاجئين في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا التي أصبحت بشكل شبه يومي.(النهاية)
ط ا / م ع ا
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