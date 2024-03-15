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ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين المطاطي غرب تركيا إلى 21 شخصا

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 15 - 3 (كونا) -- ارتفع عدد الضحايا إلى 21 شخصا اليوم الجمعة من جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية (جناق قلعة) غرب تركيا.
وأوضحت الولاية في بيان لها أنه "وفقا لآخر المعلومات تم انتشال جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال".
وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة بواسطة طائرة مسيرة و18 زورقا ومروحيتين وفرق من الشرطة البحرية ووحدة الإنقاذ الطبي الوطني وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).
وفي وقت سابق اليوم أعلن والي (جناق قلعة) إلهامي أكتاش مصرع 8 أشخاص من جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء (إيجهبات) مشيرا إلى أنه جار العمل بشأن تحديد عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قبل الحادث.
وتواصل السلطات التركية إعلانها بشكل دائم عن عمليات ضبط مهاجرين غير شرعيين وعن عمليات إنقاذ للاجئين في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا التي أصبحت بشكل شبه يومي.(النهاية)

ط ا / م ع ا



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