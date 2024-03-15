الجامعة العربية تؤكد ضرورة حماية الأسرة من التحديات الراهنة في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 3 (كونا) -- دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم الجمعة إلى ضرورة كفالة حماية الاسرة من التحديات الراهنة لاسيما ما تمر به المنطقة العربية من صراعات دامية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال ب (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يوافق 16 مارس من كل عام ويتخذ هذا العام شعار "حماية الأسرة وتقوية أواصرها".
وأشارت أبو غزالة الى أهمية دور الأسرة كصمام أمان مجتمعي ومحور حيوي يؤثر في حياة الأفراد ويسهم في بناء المجتمعات القائمة على القيم والتضامن والتكافل.
وطالبت بضرورة كفالة الحماية المجتمعية للأسرة الفلسطينية من عدوان المحتل الإسرائيلي الغاشم معتبرة أن كفالة حقوق الإنسان الأساسية بدءا بالحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان.
وأضافت أن التركيز على أهمية الأسرة والحفاظ على أواصرها هو تأكيد على أن رفاهية المجتمعات تنبع من صحة الاسرة واستقرارها وأن الحفاظ على أواصرها يعني تعزيز التفاهم والتواصل بين أفرادها وخلق بيئة داعمة لها.
وتخلد الجامعة العربية والأسرة الحقوقية العربية غدا السبت (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يصادف هذا العام مرور 20 عاما على اعتماد صك (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية.
ويتم الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار (حماية الأسرة وتقوية أواصرها) كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع يكفل المجتمع حمايتها. (النهاية)
م ف م
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