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الجامعة العربية تؤكد ضرورة حماية الأسرة من التحديات الراهنة في المنطقة

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 3 (كونا) -- دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم الجمعة إلى ضرورة كفالة حماية الاسرة من التحديات الراهنة لاسيما ما تمر به المنطقة العربية من صراعات دامية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال ب (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يوافق 16 مارس من كل عام ويتخذ هذا العام شعار "حماية الأسرة وتقوية أواصرها".
وأشارت أبو غزالة الى أهمية دور الأسرة كصمام أمان مجتمعي ومحور حيوي يؤثر في حياة الأفراد ويسهم في بناء المجتمعات القائمة على القيم والتضامن والتكافل.
وطالبت بضرورة كفالة الحماية المجتمعية للأسرة الفلسطينية من عدوان المحتل الإسرائيلي الغاشم معتبرة أن كفالة حقوق الإنسان الأساسية بدءا بالحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان.
وأضافت أن التركيز على أهمية الأسرة والحفاظ على أواصرها هو تأكيد على أن رفاهية المجتمعات تنبع من صحة الاسرة واستقرارها وأن الحفاظ على أواصرها يعني تعزيز التفاهم والتواصل بين أفرادها وخلق بيئة داعمة لها.
وتخلد الجامعة العربية والأسرة الحقوقية العربية غدا السبت (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يصادف هذا العام مرور 20 عاما على اعتماد صك (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية.
ويتم الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار (حماية الأسرة وتقوية أواصرها) كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع يكفل المجتمع حمايتها. (النهاية)

م ف م



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