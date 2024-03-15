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المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعرب عن غضبه بشأن الاختطافات الأخيرة في نيجيريا

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 15 – 3 (كونا) -- أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن غضبه بشأن عمليات الاختطاف الأخيرة التي ارتكبها مسلحون بحق مئات الأشخاص في نيجيريا.
وطالب المفوض السامي في بيان صادر من مقر الأمم المتحدة بجنيف السلطات النيجيرية بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في عمليات الاختطاف وتقديم المجموعات المسلحة والمسؤولين عنها إلى العدالة حسب ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي.
ووصف تورك عمليات الاختطاف الجماعية المتكررة التي استهدفت النساء والأطفال والرجال في شمال نيجيريا بالمفزعة مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة قد وثق اختطاف ما لا يقل عن 564 شخصا منذ السابع من مارس من بينهم 280 تلميذا تم اختطافهم من مدرسة في ولاية كادونا ببلدة كوريغا.
وبين تورك ان ما لا يقل عن 200 شخص آخرين معظمهم من النساء والأطفال النازحين قد تم اختطافهم في اليوم نفسه في جامبورو ونيغالا من ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا أثناء جمعهم للحطب إضافة الى اختطاف 15 تلميذا على الأقل في هجوم من قبل مجموعة مسلحة على مدرسة في قرية جيدان بولاية باكوسو شمال غربي نيجيريا.
وأضاف تورك ان نحو 69 شخصا قد اختطفوا في هجومين آخرين في ال12 من مارس على قرية في منطقة كاجورو بولاية كادونا مشددا على ضرورة تحديد المسؤولين عن هذه الاختطافات ومحاسبتهم. (النهاية)

ا م خ / ه س ص



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