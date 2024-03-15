المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعرب عن غضبه بشأن الاختطافات الأخيرة في نيجيريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 15 – 3 (كونا) -- أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن غضبه بشأن عمليات الاختطاف الأخيرة التي ارتكبها مسلحون بحق مئات الأشخاص في نيجيريا.
وطالب المفوض السامي في بيان صادر من مقر الأمم المتحدة بجنيف السلطات النيجيرية بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في عمليات الاختطاف وتقديم المجموعات المسلحة والمسؤولين عنها إلى العدالة حسب ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي.
ووصف تورك عمليات الاختطاف الجماعية المتكررة التي استهدفت النساء والأطفال والرجال في شمال نيجيريا بالمفزعة مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة قد وثق اختطاف ما لا يقل عن 564 شخصا منذ السابع من مارس من بينهم 280 تلميذا تم اختطافهم من مدرسة في ولاية كادونا ببلدة كوريغا.
وبين تورك ان ما لا يقل عن 200 شخص آخرين معظمهم من النساء والأطفال النازحين قد تم اختطافهم في اليوم نفسه في جامبورو ونيغالا من ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا أثناء جمعهم للحطب إضافة الى اختطاف 15 تلميذا على الأقل في هجوم من قبل مجموعة مسلحة على مدرسة في قرية جيدان بولاية باكوسو شمال غربي نيجيريا.
وأضاف تورك ان نحو 69 شخصا قد اختطفوا في هجومين آخرين في ال12 من مارس على قرية في منطقة كاجورو بولاية كادونا مشددا على ضرورة تحديد المسؤولين عن هذه الاختطافات ومحاسبتهم. (النهاية)
ا م خ / ه س ص
MENAFN15032024000071011013ID1107983376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.