سياسة/امارات/مساعدات/غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص
أبوظبي - 15 - 3 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بينها وبين مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وقبرص عبر الممر البحري الى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي.
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى الجهود التي قامت بها الامارات لحشد الدعم لمبادرة الممر البحري "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة وإنجاحها مثمنة الدور الحيوي الذي تقوم به قيادة جمهورية قبرص ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) والشركاء الدوليين لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال غزة.
وأوضحت الوزارة أن الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع يتطلب تبني مثل هذا النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لتخفيف تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء من خلال ضمان تدفق المساعدات فورا وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام.
وأكدت أن الممر البحري جزء من الجهود الحثيثة لزيادة تدفق المساعدات والسلع التجارية عبر جميع الطرق الممكنة.
يذكر أنه في إطار التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المبادرات الإنسانية لإغاثته قدمت الإمارات 21 الف طن من الإمدادات العاجلة بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الطبية من خلال إرسال 213 طائرة وتنفيذ 8 عمليات إسقاط جوية وإرسال 946 شاحنة وباخرتين.
كما دشنت الامارات عددا من المشاريع الإغاثية المستدامة وتقدم الرعاية الطبية لأبناء القطاع من خلال تشييد مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة ومستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية.(النهاية)
س خ م / ه س ص
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