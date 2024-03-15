Friday, 15 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سياسة/امارات/مساعدات/غزة

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص

أبوظبي - 15 - 3 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بينها وبين مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وقبرص عبر الممر البحري الى غزة انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي.
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى الجهود التي قامت بها الامارات لحشد الدعم لمبادرة الممر البحري "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة وإنجاحها مثمنة الدور الحيوي الذي تقوم به قيادة جمهورية قبرص ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) والشركاء الدوليين لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال غزة.
وأوضحت الوزارة أن الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع يتطلب تبني مثل هذا النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لتخفيف تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء من خلال ضمان تدفق المساعدات فورا وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام.
وأكدت أن الممر البحري جزء من الجهود الحثيثة لزيادة تدفق المساعدات والسلع التجارية عبر جميع الطرق الممكنة.
يذكر أنه في إطار التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المبادرات الإنسانية لإغاثته قدمت الإمارات 21 الف طن من الإمدادات العاجلة بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الطبية من خلال إرسال 213 طائرة وتنفيذ 8 عمليات إسقاط جوية وإرسال 946 شاحنة وباخرتين.
كما دشنت الامارات عددا من المشاريع الإغاثية المستدامة وتقدم الرعاية الطبية لأبناء القطاع من خلال تشييد مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة ومستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية.(النهاية)

س خ م / ه س ص



MENAFN15032024000071011013ID1107983375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث