اتفاق ألماني فرنسي بولندي على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 3 (كونا) -- اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الجمعة على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتحييد الخلافات بين الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة ثلاثية عقدت في برلين في إطار ما يعرف ب (منبر فايمر) المكون من ألمانيا وفرنسا وبولندا.
وقال المستشار الألماني إن الدول الثلاث "تأخذ توفير الدعم العسكري لأوكرانيا على محمل الجد".
وأشاد بوحدة البلدان الثلاثة في مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا قائلا إنه "لا غنى عن التضامن والعمل المشترك" من أجل الدفاع عن السلام والحرية في أوروبا.
وأكد شولتس أن وحدة الدول الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى قائلا إن مسؤوليات كثيرة بخصوص الحرب على أوكرانيا تزداد على ألمانيا وفرنسا وبولندا.
وأعلن عن تشكيل تحالف لتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا تطالب بها كييف للدفاع عن نفسها ضد روسيا قائلا إن ذلك سيحدث في إطار ما يعرف ب "مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا أو مجموعة (رامشتاين) التي تجتمع بشكل دوري في القاعدة العسكرية الأمريكية (رامشتاين) بألمانيا.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي كذلك على وحدة البلدان الثلاثة بخصوص تقديم الدعم لأوكرانيا قائلا "الدول الثلاث مصرة على ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب".
وأضاف أن باريس وبرلين ووارسو "ستفعل كل ما هو لازم" من أجل مساعدة أوكرانيا على تحقيق هذا الهدف.
أما رئيس الوزراء البولندي فقد أعرب عن تفاؤله بمستقبل الصراع بين أوكرانيا وروسيا قائلا إن "الوضع في أوكرانيا سيكون في الأسابيع والأشهر المقبلة أفضل مما هو عليه الان".
ونفى المسؤول البولندي وجود أية خلافات بين البلدان الثلاثة على صعيد هذه الحرب قائلا إن الاجتماع في برلين اليوم "يؤكد أن جميع التسريبات التي خرجت إلى الإعلام في الآونة الأخيرة ليست صحيحة".
وأضاف أن صمود أوكرانيا في هذه الحرب "يعتمد على وحدة الأوروبيين وعلى سلامة العلاقات بين ضفتي الأطلسي" في إشارة منه إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية.
وجاءت هذه التصريحات عقب القمة الثلاثية التي عقدت اليوم وبعد الكشف في الأيام الماضية عن وجود خلافات بين برلين وباريس على خلفية إلماح الرئيس الفرنسي بإمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا الأمر الذي ترفضه ألمانيا. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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