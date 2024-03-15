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اتفاق ألماني فرنسي بولندي على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا

3/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 3 (كونا) -- اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الجمعة على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتحييد الخلافات بين الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة ثلاثية عقدت في برلين في إطار ما يعرف ب (منبر فايمر) المكون من ألمانيا وفرنسا وبولندا.
وقال المستشار الألماني إن الدول الثلاث "تأخذ توفير الدعم العسكري لأوكرانيا على محمل الجد".
وأشاد بوحدة البلدان الثلاثة في مواجهة "العدوان الروسي" على أوكرانيا قائلا إنه "لا غنى عن التضامن والعمل المشترك" من أجل الدفاع عن السلام والحرية في أوروبا.
وأكد شولتس أن وحدة الدول الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى قائلا إن مسؤوليات كثيرة بخصوص الحرب على أوكرانيا تزداد على ألمانيا وفرنسا وبولندا.
وأعلن عن تشكيل تحالف لتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا تطالب بها كييف للدفاع عن نفسها ضد روسيا قائلا إن ذلك سيحدث في إطار ما يعرف ب "مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا أو مجموعة (رامشتاين) التي تجتمع بشكل دوري في القاعدة العسكرية الأمريكية (رامشتاين) بألمانيا.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي كذلك على وحدة البلدان الثلاثة بخصوص تقديم الدعم لأوكرانيا قائلا "الدول الثلاث مصرة على ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب".
وأضاف أن باريس وبرلين ووارسو "ستفعل كل ما هو لازم" من أجل مساعدة أوكرانيا على تحقيق هذا الهدف.
أما رئيس الوزراء البولندي فقد أعرب عن تفاؤله بمستقبل الصراع بين أوكرانيا وروسيا قائلا إن "الوضع في أوكرانيا سيكون في الأسابيع والأشهر المقبلة أفضل مما هو عليه الان".
ونفى المسؤول البولندي وجود أية خلافات بين البلدان الثلاثة على صعيد هذه الحرب قائلا إن الاجتماع في برلين اليوم "يؤكد أن جميع التسريبات التي خرجت إلى الإعلام في الآونة الأخيرة ليست صحيحة".
وأضاف أن صمود أوكرانيا في هذه الحرب "يعتمد على وحدة الأوروبيين وعلى سلامة العلاقات بين ضفتي الأطلسي" في إشارة منه إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية.
وجاءت هذه التصريحات عقب القمة الثلاثية التي عقدت اليوم وبعد الكشف في الأيام الماضية عن وجود خلافات بين برلين وباريس على خلفية إلماح الرئيس الفرنسي بإمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا الأمر الذي ترفضه ألمانيا. (النهاية)

ع ن ج / م م ج



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