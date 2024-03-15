الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم الجمعة، إلى نهائي وزن - 84 كغم في بطولة الدوري العالمي جولة انطاليا المقامة حاليا في تركيا.

وجاء تأهل الجعفري بعد فوزه في نصف النهائي على اليوناني كنستيانوس. وكان الجعفري قد تأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه في دور المجموعات على كل من المصري محمد رمضان 5 / 4 وعلى الإيطالي ماتيو فيوري 8 / 0 وفي دور ربع النهائي تغلب على الأذري حسنوف

6/ 5.

وسيلعب الجعفري النهائي أمام المصري يوسف بدوي، يوم الأحد المقبل.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

15/03/2024 21:05:10