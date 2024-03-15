Friday, 15 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه

3/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم الجمعة، إلى نهائي وزن - 84 كغم في بطولة الدوري العالمي جولة انطاليا المقامة حاليا في تركيا.
وجاء تأهل الجعفري بعد فوزه في نصف النهائي على اليوناني كنستيانوس. وكان الجعفري قد تأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه في دور المجموعات على كل من المصري محمد رمضان 5 / 4 وعلى الإيطالي ماتيو فيوري 8 / 0 وفي دور ربع النهائي تغلب على الأذري حسنوف
6/ 5.
وسيلعب الجعفري النهائي أمام المصري يوسف بدوي، يوم الأحد المقبل.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
15/03/2024 21:05:10

MENAFN15032024000117011021ID1107983372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث