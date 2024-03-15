الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه

الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
3/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 آذار (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم الجمعة، إلى نهائي وزن - 84 كغم في بطولة الدوري العالمي جولة انطاليا المقامة حاليا في تركيا.
وجاء تأهل الجعفري بعد فوزه في نصف النهائي على اليوناني كنستيانوس. وكان الجعفري قد تأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه في دور المجموعات على كل من المصري محمد رمضان 5 / 4 وعلى الإيطالي ماتيو فيوري 8 / 0 وفي دور ربع النهائي تغلب على الأذري حسنوف
6/ 5.
وسيلعب الجعفري النهائي أمام المصري يوسف بدوي، يوم الأحد المقبل.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
15/03/2024 21:05:10
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