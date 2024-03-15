ارتفاع حالات إفلاس الشركات البريطانية في شباط الماضي

ارتفاع حالات إفلاس الشركات البريطانية في شباط الماضي
التاريخ
3/15/2024 2:33:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 آذار (بترا)- ارتفعت حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة في شهر شباط الماضي، مع استمرار ارتفاع مستوى إعسار الشركات.
وقالت صحيفة "ايفننق ستاندرد" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن بيانات خدمة الإعسار في بريطانيا، إن 2102 شركة بريطانية سجلت إفلاسها الشهر الماضي، بزيادة 17 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وهي أعلى من المستويات التي سجلت خلال جائحة كورونا.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
15/03/2024 20:44:44
MENAFN15032024000117011021ID1107983370
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