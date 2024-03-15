ارتفاع حالات إفلاس الشركات البريطانية في شباط الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 آذار (بترا)- ارتفعت حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة في شهر شباط الماضي، مع استمرار ارتفاع مستوى إعسار الشركات.

وقالت صحيفة "ايفننق ستاندرد" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن بيانات خدمة الإعسار في بريطانيا، إن 2102 شركة بريطانية سجلت إفلاسها الشهر الماضي، بزيادة 17 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وهي أعلى من المستويات التي سجلت خلال جائحة كورونا.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

15/03/2024 20:44:44