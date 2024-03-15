هيئة بريطانية تعلن عن حادثة بحرية غربي ميناء الحديدة اليمني

هيئة بريطانية تعلن عن حادثة بحرية غربي ميناء الحديدة اليمني
التاريخ
3/15/2024 2:33:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 آذار (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقريرا عن حادث بالبحر الأحمر غربي ميناء الحديدة اليمني.
وأضافت الهيئة في بيان على منصة إكس، أن "سفينة تجارية أبلغت أنها أصيبت بصاروخ نجم عنه بعض الأضرار".
ونقلت الهيئة عن مسؤول السفينة بأن طاقم السفينة في أمان، من دون ذكر الجهة المالكة لها. وأشارت إلى أن السفينة تتجه إلى وجهتها التالية من دون تحديدها.
--(بترا)
رش/م د/أس
15/03/2024 20:35:39
MENAFN15032024000117011021ID1107983369
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