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هيئة بريطانية تعلن عن حادثة بحرية غربي ميناء الحديدة اليمني

3/15/2024 2:33:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 آذار (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقريرا عن حادث بالبحر الأحمر غربي ميناء الحديدة اليمني.
وأضافت الهيئة في بيان على منصة إكس، أن "سفينة تجارية أبلغت أنها أصيبت بصاروخ نجم عنه بعض الأضرار".
ونقلت الهيئة عن مسؤول السفينة بأن طاقم السفينة في أمان، من دون ذكر الجهة المالكة لها. وأشارت إلى أن السفينة تتجه إلى وجهتها التالية من دون تحديدها.
--(بترا)
رش/م د/أس
15/03/2024 20:35:39

MENAFN15032024000117011021ID1107983369

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