لبنان يطالب بضرورة تمويل الأونروا

لبنان يطالب بضرورة تمويل الأونروا
التاريخ
3/15/2024 2:32:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن بلاده تطالب المسؤولين الأجانب كافة، بضرورة تمويل الأونروا، لأنه مصلحة مشتركة لبنانيا وإقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس يرافقها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي علامة.
وخلال اللقاء، حذر بو حبيب "من خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني".
--(بترا)
ب.أ/م د/أس
15/03/2024 20:25:41
MENAFN15032024000117011021ID1107983368
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