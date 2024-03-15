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لبنان يطالب بضرورة تمويل الأونروا

3/15/2024 2:32:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 15 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن بلاده تطالب المسؤولين الأجانب كافة، بضرورة تمويل الأونروا، لأنه مصلحة مشتركة لبنانيا وإقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس يرافقها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي علامة.
وخلال اللقاء، حذر بو حبيب "من خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني".
--(بترا)
ب.أ/م د/أس
15/03/2024 20:25:41

MENAFN15032024000117011021ID1107983368

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