اليونيسيف: تضاعف سوء التغذية الحاد خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وذلك وفقًا لفحوصات التغذية التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها، وهو ارتفاع كبير جدا مقارنة بـ 15.6 بالمئة في كانون الثاني.

ولفتت يونيسيف في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن سوء التغذية بين الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات.

وأشارت إلى وفاة ما لا يقل عن 23 طفلاً في شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة بحسب التقارير، مما يزيد من عدد الأطفال الذين قتلوا في القطاع في هذا النزاع الحالي، إلى حوالى 13,450 وفقًا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية.

ووجدت فحوصات التغذية التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها في الشمال في شباط، أن 4.5 بالمئة من الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية يعانون من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد الحياة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية والموت ما لم يتلقوا علاجًا وتغذية عاجلين، وهو أمر غير متوفر. كما وجدت ارتفاع معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في الشمال من 13 بالمئة إلى 25 بالمئة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل "إن السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية الكارثية هذه في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تشتد الحاجة إليها جاهزة على بعد أميال قليلة".

وأضافت "لقد حاولنا مراراً وتكراراً تقديم مساعدات إضافية ودعونا مراراً وتكراراً إلى معالجة تحديات الوصول التي واجهناها لأشهر. وبدلا من ذلك، فإن وضع الأطفال يزداد سوءا يوما بعد يوم. إن جهودنا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة تتعرقل بسبب القيود غير الضرورية التي تكلف الأطفال حياتهم".

وأظهرت فحوصات اليونيسيف التي أجريت لأول مرة في خان يونس، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 10 بالمئة منهم يعانون من الهزال الشديد.

وقالت المنظمة: "حتى في رفح، المنطقة الجنوبية التي تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى المساعدات، تضاعفت نتائج الفحوصات بين الأطفال دون سن الثانية من 5 بالمئة ممن كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد في كانون الثاني إلى حوالي 10 بالمئة بحلول نهاية شباط، مع ارتفاع الهزال الشديد بمقدار أربعة أضعاف. من 1 بالمئة إلى أكثر من 4 بالمئة خلال الشهر.

وتحذر وكالات الأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة منذ كانون الأول. وفي كانون الثاني، تم تجاوز عتبات الطوارئ لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال. ويستمر سوء التغذية الحاد بين الأطفال في الارتفاع بسرعة وعلى نطاق واسع، وهناك خطر كبير من أن يستمر في الزيادة في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح، في ظل غياب المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

وذكرت اليونيسف أنها تمكنت من الوصول إلى الأطفال وتزويدهم بعلاج سوء التغذية الحاد، بما في ذلك استخدام الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وتركيبات الرضع الجاهزة للاستخدام، ومكملات المغذيات الدقيقة الوقائية التي تحتوي على الحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى للنساء الحوامل. ومن المقرر وصول المزيد من الإمدادات هذا الأسبوع، ولكنها لا تزال غير كافية لسد الاحتياجات.

وقالت راسل "إننا نبذل كل ما في وسعنا لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ولكن هذا ليس كافيا، ولا يزال وقف إطلاق النار الإنساني الفوري يوفر الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال وإنهاء معاناتهم. نحتاج أيضًا إلى معابر حدودية برية متعددة تسمح بإيصال المساعدات بشكل يمكن الاعتماد عليه وعلى نطاق واسع، بما في ذلك إلى شمال غزة، إلى جانب الضمانات الأمنية وعبور دون عوائق اللازمين لتوزيع تلك المساعدات، دون تأخير أو عراقيل للوصول".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

15/03/2024 20:16:31