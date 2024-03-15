بوتين: أوكرانيا حاولت مهاجمة الأراضي الروسية بأكثر من 2500 مسلح

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 15 آذار (بترا)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة أراضي روسيا بمشاركة أكثر من 2500 فرد و35 دبابة وعشرات المدرعات.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي:" إن نظام كييف خطط ويحاول تنفيذ العديد من الأعمال المسلحة مع انطلاق الانتخابات في روسيا، وتم صد جميع محاولات التوغل الأوكرانية".

--(بترا)

س ح/أس

15/03/2024 19:21:51