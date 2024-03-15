بوتين: أوكرانيا حاولت مهاجمة الأراضي الروسية بأكثر من 2500 مسلح

بوتين: أوكرانيا حاولت مهاجمة الأراضي الروسية بأكثر من 2500 مسلح
التاريخ
3/15/2024 2:32:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 15 آذار (بترا)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة أراضي روسيا بمشاركة أكثر من 2500 فرد و35 دبابة وعشرات المدرعات.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي:" إن نظام كييف خطط ويحاول تنفيذ العديد من الأعمال المسلحة مع انطلاق الانتخابات في روسيا، وتم صد جميع محاولات التوغل الأوكرانية".
--(بترا)
س ح/أس
15/03/2024 19:21:51
MENAFN15032024000117011021ID1107983365
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