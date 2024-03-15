محافظ جرش: جولات مكثفة على الأسواق طيلة شهر رمضان المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 15 آذار (بترا)– علي فريحات- طالب عدد من المواطنين في محافظة جرش، الجهات المعنية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في شهر رمضان المبارك الذي يشهد حركة تسوق كثيفة.

وقال المواطن محمد عضيبات، إن الأسواق والمحال التجارية مع بداية شهر رمضان المبارك تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار المواد والسلع الغذائية، مؤكدا أهمية دور الرقابة على تلك الأسواق لحماية المستهلك .

وأشارت عضو جمعية البيئة فريال الصمادي إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة خلال شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية؛ ما يستدعي تفعيل عملية الرقابة على الأسواق والباعة المتجولين، وخصوصا المنتجات التي يبيعها أصحاب البسطات.

وقال محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، إن اللجان التي تتألف من المحافظة والبلديات والصناعة والتجارة والغذاء والدواء والعديد من الجهات المعنية تكثف جولاتها وحملاتها على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم والدواجن ومصانع الألبان والأجبان لمراقبة الأسعار ومنع التجاوزات في البيع خصوصا على المواد والمستلزمات الرمضانية.

وأكد الفاعور، أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتأكد من مدى التزام الجهات التجارية والمؤسسات الغذائية بها، مبينًا أن الجولات مستمرة طيلة الشهر الفضيل من خلال ورديات صباحية ومسائية؛ بهدف الالتزام بالاشتراطات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

--(بترا)

ع . ف/م د/أس

15/03/2024 18:38:29