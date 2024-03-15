الاحتلال الإسرائيلي يلحق دمارا كبيرا بمرافق وخدمات بلدية غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 آذار (بترا)- قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على مدينة غزة 30 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
وأشارت البلدية في تقرير، إلى تضرر 9 محطات صرف صحي بأضرار مختلفة وتدمير 10 آلاف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة تضرر وتدمير 30 مركزا ومقرا إداريا للبلدية.
وأضافت أن الاحتلال دمر 125 آلية تشمل آليات جمع النفايات وتدمير 500 حاوية، وأن هناك 70 ألف طن من النفايات المتراكمة.
وبحسب البلدية، تم تدمير وتجريف 8 حدائق وخلع وتدمير 55 ألف شجرة من الجزر والشوارع والمزارع الخاصة، بالإضافة إلى تدمير مشتل البلدية.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
15/03/2024 18:34:50
MENAFN15032024000117011021ID1107983362
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