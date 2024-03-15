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الاحتلال الإسرائيلي يلحق دمارا كبيرا بمرافق وخدمات بلدية غزة

3/15/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 آذار (بترا)- قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على مدينة غزة 30 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
وأشارت البلدية في تقرير، إلى تضرر 9 محطات صرف صحي بأضرار مختلفة وتدمير 10 آلاف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة تضرر وتدمير 30 مركزا ومقرا إداريا للبلدية.
وأضافت أن الاحتلال دمر 125 آلية تشمل آليات جمع النفايات وتدمير 500 حاوية، وأن هناك 70 ألف طن من النفايات المتراكمة.
وبحسب البلدية، تم تدمير وتجريف 8 حدائق وخلع وتدمير 55 ألف شجرة من الجزر والشوارع والمزارع الخاصة، بالإضافة إلى تدمير مشتل البلدية.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
15/03/2024 18:34:50

MENAFN15032024000117011021ID1107983362

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