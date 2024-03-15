انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة افتتاح المجالس العلمية الهاشمية، التي تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وتعقد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هذا العام المجلس العلمي الهاشمي الـ112 تحت عنوان: كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في العاصمة عمان.

وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إلى أن الإمام النووي جمع في كتاب رياض الصالحين 1896 حديثا من أصولها (كتب الحديث) وقسمها إلى كتب وأبواب، بترتيب يبدأ بالقلبيات فالسلوكيات ثم الثواب والجزاء، وهو ما يوافق أحدث ما هو موجود في التقسيم التربوي المعاصر، الذي يقسم السلوك الإنساني إلى منطلقات ووسائل وأهـداف، كما رتب النووي الأحاديث في الأبواب إذ بدأ بالسنة القولية ثم انتقل إلى السنة الفعلية ثم السنة التقريرية وانتهى بالسنة الوصفية.

ولفت إلى مقدمة الكتاب التي افتتح بها الإمام النووي كتابه الأشهر، الذي جمع به مختصرا من الأحاديث النبوية الصحيحة وما صح منها عند الأمام النووي، مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبة إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب، وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد الصالحين والعارفين.

وقال الخلايلة إن الإمام النووي أراد أن يقول أن هذا الكتاب منهج في تربية القلوب للجمع بين الدين والدنيا، ومنهج طريق للسائرين إلى الله عز وجل، والكتاب يجمع كنزا من كنوز السنة النبوية اشتملت على جميع كتب الحديث، لافتا إلى أن الإمام النووي يذكر منهجا تربويا نحتاجه في زماننا في منهجه الذي جمع بين القران والسنة، ملتزما بان لا يذكر فيه إلا حديثا صحيحا ومن الواضحات.

وتحدث وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعه عن أهمية المجالس العلمية وأثرها البالغ في ثقافتنا العربية والإسلامية منذ المجالس العلمية والأدبية في العصرين الأموي والعباسي وصولا إلى مجلسنا هذا الذي يقام على مستوى الدولة وبرعاية ملكية سامية، ويتميز بنهج علمي متخصص يدفع إلى البحث والتأمل.

وأكد أن دراسة الشخصية العلمية والثقافية تشحذ همم الناشئة وطلاب العلم والعلماء على حد سواء، وقديما قالوا: "تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح"، مبينا أن الأمم والدول التي لا تعنى بتاريخها وأبطالها وزعماءها وشهداءها ورجالها مآلها إلى النسيان، وأن الدول والأمم التي لا تعنى بتراثها العلمي وعلمائها مآلها إلى الجهل والتخلف.

وأشار إلى أن الإمام النووي أنموذج في الفقه والحديث معا وهو مجدد مذهب الإمام الشافعي، وشارح صحيح مسلم، وقد شاعت كتبه وذاع صيته، ومن منا لا يعرف كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية، موضحا أن الإمام النووي مات وهو عمر الـ46 وترك لنا بصمة كبيرة في العلم، وجمع بين الزهد والورع والعلم، والهمة العالية في طلب العلم، حيث كان يقرأ يوميا 12 درسا على ايدي العلماء شرحا وتصحيحا.

ودعا إلى التوازن بين الثوابت والمتغيرات، وان التجديد لا يعني التبديل وإنما الإضافة مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والتراث العلمي، لان إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف، بحيث نخرج من تراثنا النافع والمفيد ونناقشه نفهمه ونطوره بعين فاحصة، مدركين ان كل إنسان – بعد الرسول صلى الله عليه وسلم – يؤخذ منه ويرد عليه، مضيفا أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، وما كان راجحا في زمن أو بيئة قد يصبح مرجوحا اذا تغيرت الظروف، وما كان مرجوحا قد يصبح راجحا وأن الأقوال الراجحة ليست معصومة وأن الأقوال المرجوحة ليست مهدومة شريطة أن يكون ذلك من أهل الاعتبار.

وأشار استاذ كرسي الإمام النووي، الدكتور احمد شحادة الزعبي، إلى أهم شروح رياض الصالحين ومناهجها من القدامى والمعاصرين، مستعرضا كتاب دليل لفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الذي كان منهجه البدء بتفسير الآيات القرأنية التي استشهد بها الإمام النووي في بداية الأبواب، ودراسة السند ورواة الحديث التي اختصرها النووي، مع ذكر جميع الأوجه لضبط الكلمات وبيان الاختلاف، ثم ما يستنبط من الأحاديث من إشارات صوفيه، وأحكام عقدية وفقهية، مع التركيز في أحاديث الصفات على تنزيه الله تعالى وهو من أفضل الكتب الشارحة لرياض الصالحين وعليه اعتمد كل من جاء بعده.

وقال، إن كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين لمجموعة من المؤلفين يقع في مجلدين، وهو شرح مدرسي مناسب لمقتضيات الظروف الاجتماعية الراهنة والأساليب التروبية المعاصرة، ويحتوي على مقدمة وترجمة للإمام النووي، ويقوم منهجه بالشرح على بيان معنى الكلمات الصعبة في الآيات الواردة في بدايات الأبواب، ثم بيان مكان الحديث في كتب السنة، وفي أي باب ورد فيها، ثم لغة الحديث ببيان معاني المفردات الصعبة وبيان المعنى الإجمالي للحديث، فضلا عن خاتمة احتوت تراجم للرواة مختصرة بالأسماء والكنى، وتراجم للمخرجين وفهرسين لأطراف الحديث والموضوعات، وهو من أفضل الشروح المعاصرة.

كما لفت إلى شروحات الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لكتاب رياض الصالحين في أكثر من الف درس في الفترة بين عامي 1986 و2006 ، والذي ركز منهجه على ما يستنبط من الأحاديث أخلاقيا وعقديا وفقهيا واجتماعيا وربط كل ذلك بالواقع المعاصر.

وحضر المجلس العلمي الهاشمي هذا الأسبوع، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وسماحة قاضي القضاة، وسماحة مفتي المملكة، وسماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي-، وسماحة مفتي مديرية الأمن العام، وإمام الحضرة الهاشمية، ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، ومدير الأمن العام ،وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأمين عام دائرة الافتاء، ومساعد أمين عام ألاوقاف لشؤون الوعظ والإرشاد، ومدير الوعظ والإرشاد، والمدراء العامين في الوزارة، وعدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأئمة وعلماء وممثلات عن القطاع النسائي.

--(بترا)

وهـ/م ق/أس

15/03/2024 18:32:53