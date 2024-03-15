محاضرة في الأغوار الشمالية عن فضائل رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 15 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الجمعة، محاضرة عن فضل الأعمال الصالحة وأحكام الصيام، ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

وتحدث الواعظ، محمد الشامي، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الأيدي الكريمة الخيرية بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي، عن مزايا وفضائل ومكانة شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وخصه الله تعالى بعظيم الأجر والغفران للمؤمنين.

وعرض أبرز قواعد الآداب والأخلاق الواجب اتباعها في رمضان، ومنها التحلي بالفضائل والابتعاد عن المعاصي وزيادة التراحم بين الناس طلبًا للأجر والثواب، لافتا إلى انعكاسات الصيام على النواحي الصحية البدنية وتعزيز السلوكات الإيجابية عبر صور التكافل الاجتماعي.

--(بترا)

أ غ/م د/أس

15/03/2024 18:07:49