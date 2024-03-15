محاضرة في الأغوار الشمالية عن فضائل رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 15 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الجمعة، محاضرة عن فضل الأعمال الصالحة وأحكام الصيام، ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.
وتحدث الواعظ، محمد الشامي، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الأيدي الكريمة الخيرية بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي، عن مزايا وفضائل ومكانة شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وخصه الله تعالى بعظيم الأجر والغفران للمؤمنين.
وعرض أبرز قواعد الآداب والأخلاق الواجب اتباعها في رمضان، ومنها التحلي بالفضائل والابتعاد عن المعاصي وزيادة التراحم بين الناس طلبًا للأجر والثواب، لافتا إلى انعكاسات الصيام على النواحي الصحية البدنية وتعزيز السلوكات الإيجابية عبر صور التكافل الاجتماعي.
--(بترا)
أ غ/م د/أس
15/03/2024 18:07:49
MENAFN15032024000117011021ID1107983360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.