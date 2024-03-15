الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر بحق منتظري مساعدات خلال 48 ساعة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 آذار (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب خلال 48 ساعة، في انتهاك صارخ وفظيع لحرمة شهر رمضان المبارك، 5 مجازر وجرائم ضد مراكز توزيع المساعدات على المواطنين المدنيين، وأفراد يعملون فيها، حيث بلغت حصيلة الضحايا 56 شهيدًا، إضافة إلى إصابة أكثر من 300 جريح.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن "جيش الاحتلال ارتكب هذه المجازر بقصف مركز لتوزيع المساعدات تابع للأونروا في محافظة رفح راح ضحيته 5 شهداء، كما قتل مواطنين اثنين مدنيين يعملان بتقديم المساعدات بقصف سيارتهما في محافظة رفح، وقصف أيضا مركزا آخر، لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، راح ضحيته 8 شهداء".

وأضاف أن الاحتلال قتل ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضي 11 شهيدًا، وقتل أيضًا أكثر من 30 شهيدًا من المدنيين الليلة الماضية كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت بمحافظة غزة، وصل منهم 23 شهيدًا إلى المستشفيات، وبقي أكثر من 10 شهداء ملقاة جثامينهم على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليهم، ويطلق النار على كل من يقترب منهم.

وحمّل المكتب، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، مثلما حملهم مسؤولية حرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يوميًا.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110 آلاف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل.

كما طالب المكتب، بوقف المجاعة فورا قبل فوات الأوان، وفتح المعابر البرية وإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية المتكدسة على المعابر البرية، بشكل فوري إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن طريق المعابر البرية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

15/03/2024 17:55:12