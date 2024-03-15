لبنان يطالب مجددا بالتزام إسرائيل بتطبيق القرار الأمم 1701

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 آذار (بترا)- جددت الحكومة اللبنانية اليوم التأكيد على "أن لبنان لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
جاء الموقف اللبناني في رد رسمي على المبادرة الفرنسية التي تسلمها لبنان سابقا والمتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب البلاد.
وسلم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الجواب الرسمي.
وجاء في الرد "أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان". وجدد الرد التأكيد على "أن لبنان لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته". وفي الرد يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة.
--(بترا)
ف ج/م د/أس
15/03/2024 16:33:24
MENAFN15032024000117011021ID1107983357
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