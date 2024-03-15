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لبنان يطالب مجددا بالتزام إسرائيل بتطبيق القرار الأمم 1701

3/15/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 15 آذار (بترا)- جددت الحكومة اللبنانية اليوم التأكيد على "أن لبنان لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
جاء الموقف اللبناني في رد رسمي على المبادرة الفرنسية التي تسلمها لبنان سابقا والمتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب البلاد.
وسلم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الجواب الرسمي.
وجاء في الرد "أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان". وجدد الرد التأكيد على "أن لبنان لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته". وفي الرد يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة.
--(بترا)
ف ج/م د/أس
15/03/2024 16:33:24

MENAFN15032024000117011021ID1107983357

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