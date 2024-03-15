مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 15 آذار (بترا)- شاركت فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات، تضامنا مع الأشقاء في غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وعبر المشاركون في المسيرات عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، وحيوا صموده الأسطوري بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، كما استنكروا الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير الإسرائيلي بشتى صنوفها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.
--(بترا)
م ق/أس
15/03/2024 16:21:43
MENAFN15032024000117011021ID1107983356
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