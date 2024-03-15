مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 15 آذار (بترا)- شاركت فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات، تضامنا مع الأشقاء في غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وعبر المشاركون في المسيرات عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، وحيوا صموده الأسطوري بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، كما استنكروا الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير الإسرائيلي بشتى صنوفها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.

--(بترا)

م ق/أس

15/03/2024 16:21:43