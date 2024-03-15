الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيداً و 300 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 161 على قطاع غزة إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31490 شهيدا و 73439 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

15/03/2024 14:43:25