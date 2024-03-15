الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيداً و 300 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 161 على قطاع غزة إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31490 شهيدا و 73439 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
15/03/2024 14:43:25
MENAFN15032024000117011021ID1107983353
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