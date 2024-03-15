قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة مانشيستر سيتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 آذار (بترا)- شهدت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت اليوم في سويسرا، مواجهات قوية أبرزها مباراة ريال مدريد الإسباني مع مانشيستر سيتي الانجليزي.
وأسفرت القرعة عن لقاء آرسنال الانجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الانجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني.
وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 نيسان المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 نيسان المقبل.
--(بترا)
خ خ/أس
15/03/2024 14:41:45
MENAFN15032024000117011021ID1107983352
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