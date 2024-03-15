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قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة مانشيستر سيتي

3/15/2024 2:32:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- شهدت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت اليوم في سويسرا، مواجهات قوية أبرزها مباراة ريال مدريد الإسباني مع مانشيستر سيتي الانجليزي.
وأسفرت القرعة عن لقاء آرسنال الانجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الانجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني.
وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 نيسان المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 نيسان المقبل.
--(بترا)
خ خ/أس
15/03/2024 14:41:45

MENAFN15032024000117011021ID1107983352

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