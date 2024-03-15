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مصرع 8 مهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل غربي تركيا

3/15/2024 2:32:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء غرق قارب مطاطي يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين، في مياه بحر إيجة غربي تركيا وفق معلومات أولية.
وأعلن والي جناق قلعة إلهامي أكتاش، اليوم الجمعة، مصرع 8 أشخاص في حصيلة أولية جراء غرق قارب مطاطي يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين في مياه بحر إيجة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأوضح الوالي، أن القارب غرق ليلا وأن الإبلاغ عن الحادث جرى صباحا، مشيرا إلى أن شخصين نجيا بإمكاناتهما الذاتية، وخفر السواحل أنقذ شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى، وفي حصيلة أولية هناك 8 وفيات".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/03/2024 14:29:54

MENAFN15032024000117011021ID1107983351

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