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80 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

3/15/2024 2:32:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 آذار (بترا)- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان صحفي، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
--(بترا)
م . ف/م ق/أس
15/03/2024 14:22:24

MENAFN15032024000117011021ID1107983350

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