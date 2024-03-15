80 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 15 آذار (بترا)- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان صحفي، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
--(بترا)
م . ف/م ق/أس
15/03/2024 14:22:24
MENAFN15032024000117011021ID1107983350
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