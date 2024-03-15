نيكي يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ كانون الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- تراجعت المؤشرات اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.3 بالمئة إلى 38707 نقاط، بينما تراجع وعلى مدار الأسبوع، مؤشر نيكي 2.5 بالمئة في أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية كانون الأول، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعا 0.35 بالمئة ليبلغ مستوى 2670 نقطة.

وجاءت خسائر نيكي محدودة بفضل قوة أداء قطاع الطاقة، إذ صعدت أسهم شركات التنقيب 3.5 بالمئة وربحت أسهم شركات إنتاج النفط والفحم 2.7 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/03/2024 14:02:41