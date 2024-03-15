نيكي يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ كانون الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 آذار (بترا)- تراجعت المؤشرات اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.3 بالمئة إلى 38707 نقاط، بينما تراجع وعلى مدار الأسبوع، مؤشر نيكي 2.5 بالمئة في أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية كانون الأول، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعا 0.35 بالمئة ليبلغ مستوى 2670 نقطة.
وجاءت خسائر نيكي محدودة بفضل قوة أداء قطاع الطاقة، إذ صعدت أسهم شركات التنقيب 3.5 بالمئة وربحت أسهم شركات إنتاج النفط والفحم 2.7 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
15/03/2024 14:02:41
MENAFN15032024000117011021ID1107983348
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