صعود الاسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 15 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الاسترليني اليوم، مقابل العملتين، بنسبة 07ر0 بالمئة أمام الدولار عند 2755ر1 دولار، وبنسبة 01ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1712ر1 يورو. --(بترا) ر ش/أس 15/03/2024 14:01:29

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