إربد: أمسية دينية لفرقة أناي للمديح والإنشاد الديني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 آذار (بترا)- نظم منتدى قمرة بلد للثقافة والفنون بالتعاون مع منتدى مغناة إربد الثقافي ودارة المثقفين الأردنيين وجمعية إربد زمان وجمعية جود للثقافة في بيت إربد التراثي مساء أمس الخميس، أمسية دينية أحيتها فرقة أناي للمديح والإنشاد الديني.
وقدمت الفرقة خلال الأمسية مجموعة من الأناشيد الدينية اتسمت بالتجليات الدينية الرمضانية، مثلما قدمت باقة من درر الكلمات الصوفية، بمشاركة الفنان نزار العيسى والعديد من الأصوات الشابة، لاقت استحسان الجمهور.
وحضر الأمسية مجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين من محافظة إربد.
--(بترا)
ع ع/م ق/أس
15/03/2024 13:56:39
MENAFN15032024000117011021ID1107983345
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