إربد: أمسية دينية لفرقة أناي للمديح والإنشاد الديني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 آذار (بترا)- نظم منتدى قمرة بلد للثقافة والفنون بالتعاون مع منتدى مغناة إربد الثقافي ودارة المثقفين الأردنيين وجمعية إربد زمان وجمعية جود للثقافة في بيت إربد التراثي مساء أمس الخميس، أمسية دينية أحيتها فرقة أناي للمديح والإنشاد الديني.

وقدمت الفرقة خلال الأمسية مجموعة من الأناشيد الدينية اتسمت بالتجليات الدينية الرمضانية، مثلما قدمت باقة من درر الكلمات الصوفية، بمشاركة الفنان نزار العيسى والعديد من الأصوات الشابة، لاقت استحسان الجمهور.

وحضر الأمسية مجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين من محافظة إربد.

--(بترا)

ع ع/م ق/أس

15/03/2024 13:56:39

