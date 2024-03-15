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ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال غرب غزة

3/15/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 آذار (بترا)- استشهد اليوم الجمعة ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.
من جهة أخرى قصفت طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
15/03/2024 13:54:26

MENAFN15032024000117011021ID1107983344

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