ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال غرب غزة
التاريخ
3/15/2024 2:32:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 آذار (بترا)- استشهد اليوم الجمعة ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.
من جهة أخرى قصفت طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
15/03/2024 13:54:26
MENAFN15032024000117011021ID1107983344
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