العربي لحقوق الإنسان يطالب بإصدار تشريعات لمواجهة الإسلاموفوبيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 آذار (بترا)- أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن العيش في تسامح وسلام ونشر ثقافة قبول الآخر هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي يوافق 15 آذار من كل عام.
وطالب المرصد بإصدار تشريعات ملزمة لمواجهة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبي حوادث الإسلاموفوبيا.
ودعا الدول العربية والإسلامية إلى مواجهة حملات التشويه للإسلام والمسلمين من خلال حملات ترويجية موجهة للدول الغربية لإبراز سماحة الإسلام، موضحا أن دين الإسلام الحنيف، هو أول من حض على الحفاظ على حقوق الإنسان ونشر ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخرين والابتعاد عن العنصرية والتمييز.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
15/03/2024 13:33:42
MENAFN15032024000117011021ID1107983343
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