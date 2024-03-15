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العربي لحقوق الإنسان يطالب بإصدار تشريعات لمواجهة الإسلاموفوبيا

3/15/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 15 آذار (بترا)- أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن العيش في تسامح وسلام ونشر ثقافة قبول الآخر هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي يوافق 15 آذار من كل عام.
وطالب المرصد بإصدار تشريعات ملزمة لمواجهة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبي حوادث الإسلاموفوبيا.
ودعا الدول العربية والإسلامية إلى مواجهة حملات التشويه للإسلام والمسلمين من خلال حملات ترويجية موجهة للدول الغربية لإبراز سماحة الإسلام، موضحا أن دين الإسلام الحنيف، هو أول من حض على الحفاظ على حقوق الإنسان ونشر ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخرين والابتعاد عن العنصرية والتمييز.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
15/03/2024 13:33:42

MENAFN15032024000117011021ID1107983343

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