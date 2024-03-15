المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2 تجري العديد من العمليات الجراحية النوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2 في أسبوعها الأول، العديد من العمليات الجراحية النوعية وسط إقبال الجرحى والمرضى والمصابين على المستشفى لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية.

وبين مدير المستشفى، أن الكوادر الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الحرجة، وقامت بإجراء عدد من العمليات، مثل عمليات جراحة الوجه والفكين، وعمليات إزالة الشظايا، وتثبيت الكسور المعقدة.

وبلغ عدد المراجعين منذ أن باشرت طواقم المستشفى الأردني مهامها، 882 حالة منها (5) عمليات جراحية كبرى و (25) عملية صغرى.

يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2 وصلت إلى أرض المهمة لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الثامن من آذار بعد أن أدت طواقم المستشفى السابق واجبها.

--(بترا)

ل م/أس

15/03/2024 12:58:57