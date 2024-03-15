أستراليا تعلن وقف تعليق تمويلها للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 آذار (بترا)- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن بلادها ستستأنف تمويل وكالة الإغاثة (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، بعد شهرين تقريبا من تعليق العلاقات بسبب مزاعم بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول.

وأضافت وونغ أن "أفضل نصيحة متاحة حاليا من الوكالات ومحامي الحكومة الأسترالية هي، أن الأونروا ليست منظمة إرهابية، وأن الضمانات الإضافية الحالية تحمي بشكل كاف تمويل دافعي الضرائب الأستراليين"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن بلادها تعمل على توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الأونروا.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

15/03/2024 11:49:05