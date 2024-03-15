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إصابة سفينة بصاروخ قبالة سواحل اليمن وتعرضها لأضرار

3/15/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية الجمعة.
وقالت وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات الملكية البريطانية إن «سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن السفينة تعرضت لبعض الأضرار»، مشيرة إلى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

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