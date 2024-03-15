إصابة سفينة بصاروخ قبالة سواحل اليمن وتعرضها لأضرار

إصابة سفينة بصاروخ قبالة سواحل اليمن وتعرضها لأضرار
التاريخ
3/15/2024 2:30:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية الجمعة.
وقالت وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات الملكية البريطانية إن «سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن السفينة تعرضت لبعض الأضرار»، مشيرة إلى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.
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