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بلينكن الوسطاء يعملون بلا كلل لسد الفجوات المتبقية للتوصل لهدنة في غزة

3/15/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الوسطاء يعملون «بلا كلل لسد الفجوات المتبقية» سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في ڤيينا «نعم، هناك اقتراح تقدمت به حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق».

وكان بلينكن يشير إلى ما أعلنته حماس بأنها قدمت للوسطاء المصريين والقطريين مقترحا للتهدئة يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى الإفراج عن كل الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.

على الأثر أعلنت إسرائيل الجعة أنها سترسل وفدا إلى الدوحة، مع إصرارها على اعتبار مطالب حماس «غير واقعية» وفق بيان لمكتب الحكومة.

تزامن ذلك مع الإعلان عن بدء تفريغ أول سفينة للمساعدات الإنسانية المرسلة عبر الممر البحري والتي وصلت إلى غزة قادمة من قبرص، وينتظرها سكان
غزة
بفارغ
صبر.

MENAFN15032024000130011022ID1107983289

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